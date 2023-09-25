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Угроза атаки: в Севастополе ревёт тревога, Крымский мост перекрыт

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Силовые структуры

В понедельник, 25 сентября, вечером объявлена угроза ракетной атаки националистами ВСУ.

Угроза атаки: в Севастополе ревёт тревога, Крымский мост перекрыт
Фото: Openverse

"Крымский мост перекрыт, в Севастополе ревёт тревога", — сообщают военные корреспонденты издания "Русская Весна".

Крымские информационные ресурсы сообщают о натовских ракетах, которые направляются в сторону полуострова. Власти Севастополя отмечают, что в городе объявлена воздушная тревога.

Ранее в Киеве заявили, что Черноморский флот России уже невозможно уничтожить.

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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