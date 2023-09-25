Угроза атаки: в Севастополе ревёт тревога, Крымский мост перекрыт

0:34 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

В понедельник, 25 сентября, вечером объявлена угроза ракетной атаки националистами ВСУ.

Фото: Openverse

"Крымский мост перекрыт, в Севастополе ревёт тревога", — сообщают военные корреспонденты издания "Русская Весна".

Крымские информационные ресурсы сообщают о натовских ракетах, которые направляются в сторону полуострова. Власти Севастополя отмечают, что в городе объявлена воздушная тревога.

Ранее в Киеве заявили, что Черноморский флот России уже невозможно уничтожить.