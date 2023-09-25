В понедельник, 25 сентября, вечером объявлена угроза ракетной атаки националистами ВСУ.
"Крымский мост перекрыт, в Севастополе ревёт тревога", — сообщают военные корреспонденты издания "Русская Весна".
Крымские информационные ресурсы сообщают о натовских ракетах, которые направляются в сторону полуострова. Власти Севастополя отмечают, что в городе объявлена воздушная тревога.
Ранее в Киеве заявили, что Черноморский флот России уже невозможно уничтожить.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте MilitaryPravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах в Дзене, ВКонтакте, Твиттере, Одноклассниках, YouTube...
Мобилизованного бойца обвинили в дезертирстве, однако боец объяснил произошедшее.