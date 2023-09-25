Украинские информационные ресурсы сообщили, что вечером 25 сентября в Николаеве зафиксировано несколько взрывов после налёта "русских ракет".
Мэр Николаева Сенкевич уже подтвердил прилёт ракет и сказал, что они попали "понятно куда".
"Прилет нам понятно куда", — в частности, пишет градоначальник Николаева в своём мессенджере.
В Интернете уже написали, что удар нанесён по аэродрому "Кульбакино".
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