Мэр Николаева подтвердил, что российские ракеты прилетели "понятно куда"

0:28 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Украинские информационные ресурсы сообщили, что вечером 25 сентября в Николаеве зафиксировано несколько взрывов после налёта "русских ракет".

Фото: Openverse

Мэр Николаева Сенкевич уже подтвердил прилёт ракет и сказал, что они попали "понятно куда".

"Прилет нам понятно куда", — в частности, пишет градоначальник Николаева в своём мессенджере.

В Интернете уже написали, что удар нанесён по аэродрому "Кульбакино".