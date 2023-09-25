Российский истребитель-бомбардировщик Су-34 закинул ФАБ в склад под Херсоном

Истребитель-бомбардировщик российской армии Су-34 закинул ФАБ с унифицированным набором модулей планирования и коррекции (УМПК) в склад боекомплекта Вооружённых сил Украины под Херсоном.

Фото: создано при помощи нейросети Kandinsky

Об этом сообщает в Telegram-канале телеведущий и журналист Руслан Осташко и предоставляет красноречивые видео результата.

"Ошмётки бандеровского оружия разлетелись по всей округе. Судя по детонации, враг очень долго и упорно накапливал вооружение". — пишет ведущий Первого канала.