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Российский истребитель-бомбардировщик Су-34 закинул ФАБ в склад под Херсоном

Силовые структуры

Истребитель-бомбардировщик российской армии Су-34 закинул ФАБ с унифицированным набором модулей планирования и коррекции (УМПК) в склад боекомплекта Вооружённых сил Украины под Херсоном.

Российский истребитель-бомбардировщик Су-34 закинул ФАБ в склад под Херсоном
Фото: создано при помощи нейросети Kandinsky

Об этом сообщает в Telegram-канале телеведущий и журналист Руслан Осташко и предоставляет красноречивые видео результата.

"Ошмётки бандеровского оружия разлетелись по всей округе. Судя по детонации, враг очень долго и упорно накапливал вооружение". — пишет ведущий Первого канала.

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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