Истребитель-бомбардировщик российской армии Су-34 закинул ФАБ с унифицированным набором модулей планирования и коррекции (УМПК) в склад боекомплекта Вооружённых сил Украины под Херсоном.
Об этом сообщает в Telegram-канале телеведущий и журналист Руслан Осташко и предоставляет красноречивые видео результата.
"Ошмётки бандеровского оружия разлетелись по всей округе. Судя по детонации, враг очень долго и упорно накапливал вооружение". — пишет ведущий Первого канала.
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