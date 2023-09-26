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Мэр Кривого Рога Вилкул заявил, что в городе прогремел взрыв

0:47
Силовые структуры

В Кривом Роге Днепропетровской области прозвучал взрыв, следует из заявления мэра города Александра Вилкула.

Мэр Кривого Рога Вилкул заявил, что в городе прогремел взрыв
Фото: openverse

Градоначальник призвал местных жителей ничего не снимать и не выкладывать в социальные сети.

"Кривой Рог. Взрыв", — приводит комментарий мэра "24-й канал".

Пока не уточняется, какой именно объект был поражён.

Судя по онлайн-карте Минцифры Украины, в Николаевской, Винницкой, Одесской, Кировоградской, Черкасской и Днепропетровской областях слышны сирены воздушной тревоги.

Ночью 25 сентября ВС РФ атаковали инфраструктуру ВСУ в Кривом Роге. В результате удара уничтожен военный аэродром.

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Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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