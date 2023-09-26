В Кривом Роге Днепропетровской области прозвучал взрыв, следует из заявления мэра города Александра Вилкула.
Градоначальник призвал местных жителей ничего не снимать и не выкладывать в социальные сети.
"Кривой Рог. Взрыв", — приводит комментарий мэра "24-й канал".
Пока не уточняется, какой именно объект был поражён.
Судя по онлайн-карте Минцифры Украины, в Николаевской, Винницкой, Одесской, Кировоградской, Черкасской и Днепропетровской областях слышны сирены воздушной тревоги.
Ночью 25 сентября ВС РФ атаковали инфраструктуру ВСУ в Кривом Роге. В результате удара уничтожен военный аэродром.
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