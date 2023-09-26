Мэр Кривого Рога Вилкул заявил, что в городе прогремел взрыв

0:47 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

В Кривом Роге Днепропетровской области прозвучал взрыв, следует из заявления мэра города Александра Вилкула.

Фото: openverse

Градоначальник призвал местных жителей ничего не снимать и не выкладывать в социальные сети.

"Кривой Рог. Взрыв", — приводит комментарий мэра "24-й канал".

Пока не уточняется, какой именно объект был поражён.

Судя по онлайн-карте Минцифры Украины, в Николаевской, Винницкой, Одесской, Кировоградской, Черкасской и Днепропетровской областях слышны сирены воздушной тревоги.

Ночью 25 сентября ВС РФ атаковали инфраструктуру ВСУ в Кривом Роге. В результате удара уничтожен военный аэродром.