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Пушилин: на Краснолиманском направлении ожидается обострение ситуации

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Силовые структуры

Киев перебросил дополнительные резервы на Краснолиманское направление. В этот район боевых действий направлено порядка трёх батальонов ВСУ.

Пушилин: на Краснолиманском направлении ожидается обострение ситуации
Фото: openverse.org

Об этом сообщил руководитель Донецкой Народной Республики Денис Пушилин. По его словам, командование ВСУ продолжает концентрировать войска у Красного Лимана. Он спрогнозировал обострение ситуации.

"Понимаем, что делать, но видим, что какое-то обострение будет. Причём по разным участкам", — подчеркнул Пушилин в интервью "Соловьёв. Live".

Ранее военный эксперт, отставной полковник ЛНР Андрей Марочко рассказал о смертельной ловушке для ВСУ на Краснолиманском направлении. Он отметил, что ВС РФ заминировали позицию, стали имитировать отступление, а затем подорвали точку, на которую удалось заманить украинских боевиков.

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Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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