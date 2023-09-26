Пушилин: на Краснолиманском направлении ожидается обострение ситуации

0:55 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Киев перебросил дополнительные резервы на Краснолиманское направление. В этот район боевых действий направлено порядка трёх батальонов ВСУ.

Фото: openverse.org

Об этом сообщил руководитель Донецкой Народной Республики Денис Пушилин. По его словам, командование ВСУ продолжает концентрировать войска у Красного Лимана. Он спрогнозировал обострение ситуации.

"Понимаем, что делать, но видим, что какое-то обострение будет. Причём по разным участкам", — подчеркнул Пушилин в интервью "Соловьёв. Live".

Ранее военный эксперт, отставной полковник ЛНР Андрей Марочко рассказал о смертельной ловушке для ВСУ на Краснолиманском направлении. Он отметил, что ВС РФ заминировали позицию, стали имитировать отступление, а затем подорвали точку, на которую удалось заманить украинских боевиков.