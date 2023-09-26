Министр обороны РФ Сергей Шойгу рассказал о потерях украинской армии в ходе спецоперации за первый месяц осени.
По информации министра обороны, Украина потеряла за сентябрь свыше 17 тысяч своих военных.
"Потери ВСУ за текущий месяц составили свыше 17 тысяч человек, более 2,7 тысячи единиц вооружения и военной техники", — сказал Шойгу.
Только за последний месяц российские военные вывели из строя два немецких танка Leopard, один британский танк Challenger и семь американских БМП Bradley.
До этого Шойгу говорил, что потери Киева за весь период украинского контрнаступления составили 66 тысяч бойцов. "Антирекорд" в этом плане принадлежит селу Работино Запорожской области, где всего за один день были убиты 170 бойцов ВСУ.
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