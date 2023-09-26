Шойгу: потери украинской армии за сентябрь превысили 10 тысяч человек

0:58 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Министр обороны РФ Сергей Шойгу рассказал о потерях украинской армии в ходе спецоперации за первый месяц осени.

Фото: openverse

По информации министра обороны, Украина потеряла за сентябрь свыше 17 тысяч своих военных.

"Потери ВСУ за текущий месяц составили свыше 17 тысяч человек, более 2,7 тысячи единиц вооружения и военной техники", — сказал Шойгу.

Только за последний месяц российские военные вывели из строя два немецких танка Leopard, один британский танк Challenger и семь американских БМП Bradley.

До этого Шойгу говорил, что потери Киева за весь период украинского контрнаступления составили 66 тысяч бойцов. "Антирекорд" в этом плане принадлежит селу Работино Запорожской области, где всего за один день были убиты 170 бойцов ВСУ.