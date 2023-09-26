Страшная провокация ВСУ с ударом "кассетами" по своим мирным жителям в Константиновке

0:50 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Сегодня, 26 сентября, около 13:14 по МСК разведчиками российской армии была зафиксирована жуткая провокация ВСУ.

Фото: URA.RU, Эдуард Корниенко.

Из района аэродрома в Краматорске вылетела ракета и ударила по населённому пункту Константиновка (также подконтрольном ВСУ).

По мнению разведки ВС РФ, это была "Точка У" с кассетной боевой частью, сообщает "Украина.ру". В районе, куда удалила ракета, находится родник, где мирное население набирает воду — там постоянно собираются большие очереди.

По предварительным данным, на месте прилёта много погибших и раненых. Есть среди пострадавших и боевики армии Украины.

Данная информация пока не подтверждена, подчёркивает портал.