Сегодня, 26 сентября, около 13:14 по МСК разведчиками российской армии была зафиксирована жуткая провокация ВСУ.
Из района аэродрома в Краматорске вылетела ракета и ударила по населённому пункту Константиновка (также подконтрольном ВСУ).
По мнению разведки ВС РФ, это была "Точка У" с кассетной боевой частью, сообщает "Украина.ру". В районе, куда удалила ракета, находится родник, где мирное население набирает воду — там постоянно собираются большие очереди.
По предварительным данным, на месте прилёта много погибших и раненых. Есть среди пострадавших и боевики армии Украины.
Данная информация пока не подтверждена, подчёркивает портал.
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