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Воздушная тревога объявлена по всей Украине из-за взлетевшего самолёта ВКС РФ

0:40
Силовые структуры

Сегодня, 26 сентября, на всей территории Украины после обеда зазвучала сирена воздушной тревоги.

Воздушная тревога объявлена по всей Украине из-за взлетевшего самолёта ВКС РФ
Фото: https://t.me/stranaua

Об этом сообщает издание "Украина.ру".

"Говорят, что это из-за того, что где-то в России с какой-то авиабазы взлетел какой-то самолёт. Один", — отмечает портал.

Ранее сообщалось, что в Таганроге прозвучал взрыв в небе над городом. Сработали комплексы противовоздушной обороны РФ и сбили украинский беспилотный аппарат ВСУ.

Одновременно с этим в Севастополе тоже была объявлена воздушная тревога — возможна атака со стороны националистов.

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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