Воздушная тревога объявлена по всей Украине из-за взлетевшего самолёта ВКС РФ

0:40 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Сегодня, 26 сентября, на всей территории Украины после обеда зазвучала сирена воздушной тревоги.

Фото: https://t.me/stranaua

Об этом сообщает издание "Украина.ру".

"Говорят, что это из-за того, что где-то в России с какой-то авиабазы взлетел какой-то самолёт. Один", — отмечает портал.

Ранее сообщалось, что в Таганроге прозвучал взрыв в небе над городом. Сработали комплексы противовоздушной обороны РФ и сбили украинский беспилотный аппарат ВСУ.

Одновременно с этим в Севастополе тоже была объявлена воздушная тревога — возможна атака со стороны националистов.