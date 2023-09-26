Сегодня, 26 сентября, на всей территории Украины после обеда зазвучала сирена воздушной тревоги.
Об этом сообщает издание "Украина.ру".
"Говорят, что это из-за того, что где-то в России с какой-то авиабазы взлетел какой-то самолёт. Один", — отмечает портал.
Ранее сообщалось, что в Таганроге прозвучал взрыв в небе над городом. Сработали комплексы противовоздушной обороны РФ и сбили украинский беспилотный аппарат ВСУ.
Одновременно с этим в Севастополе тоже была объявлена воздушная тревога — возможна атака со стороны националистов.
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