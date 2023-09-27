Хиллари Клинтон обратилась к президенту России словами "увы, Владимир"

Экс-государственный секретарь американской администрации Хиллари Клинтон обратилась к Владимиру Путину по имени, обвинив его в расширении НАТО.

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Об этом заявило издание Reuters.

"Увы, Владимир. Ты сам в этом виноват", — отметила бывший госсекретарь.

Она сказала, что Альянс стал расширяться из-за политиков РФ, и никого "не заставляют вступать в НАТО", это выбор каждого государства.

Недавно генсек военного блока Йенс Столтенберг сказал, что страны Восточной Европы сами решили присоединиться к НАТО, а не сама организация занимается агрессивным расширением.

Кремль неоднократно выступал с критикой расширения Североатлантического альянса, называя это угрозой безопасности. Путин подчёркивал, что НАТО обманула РФ, нарушив обещание не двигаться на Восток "ни на дюйм".