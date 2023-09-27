Руководитель военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев сообщил о продвижении Вооружённых сил РФ в регионе.
По его словам, бойцам РФ удалось закрепиться на "опорниках", которые раньше находились под контролем украинских войск.
При этом в эфире "России 24" он отметил, что Киев перебрасывает большое количество ресурсов на это направление, пытаясь сопротивляться. Как пояснил Ганчев, армия Украины столкнулась с большими потерями под Харьковом.
Он также подчеркнул: места, где сейчас находятся ВС РФ, являются "стратегически удобными" для дальнейших атак.
Ранее военный эксперт, подполковник Луганской Народной Республики в отставке Андрей Марочко заявил об активизации боевой авиации ВСУ на Купянском направлении. Специалист добавил, что украинские самолёты регулярно пролетают над Харьковом.
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