Вассерман объяснил, почему ВС РФ не уничтожают тоннели из Польши в Галичину

1:08 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Почему армия России не уничтожает тоннели в Карпатах, которые ведут в Галичину из Польши?

Фото: https://pbs.twimg.com/

По одному из таких тоннелей — Бескидскому — ВС РФ ракетами наносили удары. Через данный тоннель проходит до 60 процентов транзита грузов из Центральной и Западной Европы на Украину. Объект довольно крупный, и учитывая его охрану, для окончательного прекращения поставок оружия частичного разрушения мало.

Может, нужны более мощные ракеты, однако депутат ГД РФ Анатолий Вассерман полагает, что выгоднее применять иную тактику.

"Сейчас нам гораздо выгодней уничтожать вот это самое натовское оружие на поле боя под прицелами не только орудий, но и телекамер. Это очень мощная реклама нашего вооружения и очень мощная антиреклама западного. Мы сейчас на мировом рынке экспорта оружия занимаем второе место. Но если считать в деньгах, то, похоже, не против выйти на первое", — отметил парламентарий.

Запад сегодня сам создал себе трудности и не понимает, как их преодолеть, подытожил Вассерман.