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Снайперша "Черника" помогла отразить "накат" ВСУ под Артёмовском

Силовые структуры

Важную роль в отражении наступления вооружённых сил Украины (ВСУ) под Артёмовском сыграла снайперша из добровольческого отряда "Эспаньола" с позывным "Черника". Об этом сообщают "Известия".

Снайперша "Черника" помогла отразить "накат" ВСУ под Артёмовском
Фото: ВКонтакте

По словам девушки, она присоединилась к отряду в возрасте немного старше 20 лет. В её задачи входит корректировка артиллерийского огня, стрельба и разведка. Снайперша подчеркнула, что страх в зоне боевых действий охватывает как молодых девушек, так и взрослых мужчин.

Во время недавнего наступления противника "Черника" помогала корректировать огонь российской артиллерии. Снайперам удалось уничтожить четыре единицы техники, одну они обездвижили, сняв гусеницы. Наступление ВСУ было отражено.

Ранее отставной генерал СВР рассказал, кто курирует все операции спецслужб Украины курируют.

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Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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