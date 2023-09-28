Снайперша "Черника" помогла отразить "накат" ВСУ под Артёмовском

Важную роль в отражении наступления вооружённых сил Украины (ВСУ) под Артёмовском сыграла снайперша из добровольческого отряда "Эспаньола" с позывным "Черника". Об этом сообщают "Известия".

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По словам девушки, она присоединилась к отряду в возрасте немного старше 20 лет. В её задачи входит корректировка артиллерийского огня, стрельба и разведка. Снайперша подчеркнула, что страх в зоне боевых действий охватывает как молодых девушек, так и взрослых мужчин.

Во время недавнего наступления противника "Черника" помогала корректировать огонь российской артиллерии. Снайперам удалось уничтожить четыре единицы техники, одну они обездвижили, сняв гусеницы. Наступление ВСУ было отражено.

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