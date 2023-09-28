Командование ВСУ угрожает расправой родственникам военнослужащих, которые пытались уйти с позиций без соответствующего приказа.
По словам украинского солдата Юрия Микитинчука, попавшего в плен РФ, самовольное оставление позиций оборачивается страшными последствиями.
"Это несёт угрозу расправой семьям, детям", — пояснил военный в беседе с ТАСС.
Он добавил, что один раз возвращался к родным с фронта, поскольку беспокоился за их безопасность.
При этом Микитинчук подчеркнул: некоторые солдаты ВСУ не участвуют в штурмах. Для этого командирам необходимо отдать 70 тысяч гривен, что составляет примерно 70% от заработной платы, уточнил военнопленный.
Ранее отставной подполковник ЛНР Андрей Марочко заявил, что боевики нацбатальона "Азов"* на Краснолиманском направлении угрожают расправой солдатам ВСУ из-за высоких потерь.
* националистический батальон "Азов" признан решением Верховного Суда Российской Федерации от 02.08.2022 террористической организацией, его деятельность запрещена на территории РФ.
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