Пленный ВСУ: командование угрожает расправой семьям покинувших позиции бойцов

1:14 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Командование ВСУ угрожает расправой родственникам военнослужащих, которые пытались уйти с позиций без соответствующего приказа.

Фото: openverse.org

По словам украинского солдата Юрия Микитинчука, попавшего в плен РФ, самовольное оставление позиций оборачивается страшными последствиями.

"Это несёт угрозу расправой семьям, детям", — пояснил военный в беседе с ТАСС.

Он добавил, что один раз возвращался к родным с фронта, поскольку беспокоился за их безопасность.

При этом Микитинчук подчеркнул: некоторые солдаты ВСУ не участвуют в штурмах. Для этого командирам необходимо отдать 70 тысяч гривен, что составляет примерно 70% от заработной платы, уточнил военнопленный.

Ранее отставной подполковник ЛНР Андрей Марочко заявил, что боевики нацбатальона "Азов"* на Краснолиманском направлении угрожают расправой солдатам ВСУ из-за высоких потерь.

* националистический батальон "Азов" признан решением Верховного Суда Российской Федерации от 02.08.2022 террористической организацией, его деятельность запрещена на территории РФ.