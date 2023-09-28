Ходаковский высказался об обмундировании участников СВО: делили один бронежилет на троих

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Комбат "Востока" Александр Ходаковский сравнил обмундирование российских военнослужащих в начале СВО и сейчас.

Фото: Мацква.ру is licensed under

Военачальник рассказал, что побывал на занятиях "битых жизнью" штурмовиков из числа освобождённых "колонистов".

Он отмтеил, что все штурмовики одеты в одинаковую форму, снаряжены касками и бронежилетами.

"В первые месяцы войны даже контрактники иногда делили один бронежилет на троих, а тут всё в норме — это порадовало", — написал полковник в своём Telegram-канале.

Ходаковский пожелал военослужащим СВО выжить и провести остаток жизни "по-людски".

Ранее Александр Ходаковский рассказал о ударе ВСУ по позициям российской армии.