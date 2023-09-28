У чеченских военных, воюющих в зоне СВО, всё в порядке, командование оперативно решают все возникающие у них вопросы и проблемы. Об этом проинформировал глава Чечни Рамзан Кадыров на встрече с президентом России Владимиром Путиным.
Кадыров рассказал, что чеченские военные ежедневно берут в плен ВСУшников и выводят из строя вражескую технику.
"Никакие Abrams танки не страшны… А так, сегодня у бойцов дух хороший, я иногда заглядываю — как и что. Абсолютно все их вопросы решаемы, их проблемы — нету связи, техника…" — сказал Кадыров.
Глава Чечни добавил, что с начала спецоперации для бойцов было приобретено более тысячи бронированных машин.
Кадыров подчеркнул. что Чечня — единственный регион, в котором было сформировано пять полков и три батальона, и все они сейчас находятся на Украине.
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