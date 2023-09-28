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Кадыров: у российских бойцов на СВО дух хороший

Силовые структуры

У чеченских военных, воюющих в зоне СВО, всё в порядке, командование оперативно решают все возникающие у них вопросы и проблемы. Об этом проинформировал глава Чечни Рамзан Кадыров на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

Кадыров: у российских бойцов на СВО дух хороший
Фото: openverse.org

Кадыров рассказал, что чеченские военные ежедневно берут в плен ВСУшников и выводят из строя вражескую технику.

"Никакие Abrams танки не страшны… А так, сегодня у бойцов дух хороший, я иногда заглядываю — как и что. Абсолютно все их вопросы решаемы, их проблемы — нету связи, техника…" — сказал Кадыров.

Глава Чечни добавил, что с начала спецоперации для бойцов было приобретено более тысячи бронированных машин.

Кадыров подчеркнул. что Чечня — единственный регион, в котором было сформировано пять полков и три батальона, и все они сейчас находятся на Украине.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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