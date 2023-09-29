NYT: Украину ждёт катастрофическое поражение, если наступление будет продолжено

Продолжив наступательную операцию, Вооружённые силы Украины (ВСУ) столкнутся с катастрофическим поражением. Об этом сообщает The New York Times (NYT).

Фото: openverse.org

По мнению обозревателя Дэвида Френча, Киев должен прекратить попытки продвижения. Однако украинское командование полагает, что вскоре наступит переломный момент, который поспособствует "настоящему прорыву", уточнил журналист. При этом автор напомнил о весеннем контрнаступлении фашистской Германии в 1918 году, когда в результате многочисленных атак она стала уязвимой.

Френч добавил, что Запад начал сокращать поддержку Украины. Как пояснил журналист, такая ситуация тоже может повлиять на дальнейшее поражение киевского режима.

"Это означает, что победа России над Украиной будет означать и победу над Соединёнными Штатами", — сказано в публикации.

Ранее автор 19FortyFive Роберт Фарли порекомендовал президенту Украины Владимиру Зеленскому проявить мудрость и отдать часть территорий России.