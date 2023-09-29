Журналист Суконкин осудил использование славы ЧВК «Вагнер» для пиара новых подразделений

Кто-то пытается использовать заслуги и успехи ЧВК «Вагнер» для того, чтобы повысить популярность новых формирований, которые занимают место «Оркестра» в различных уголках мира. Об этом заявил журналист и военный эксперт Алексей Суконкин.

Публицист отметил, что паразитирование на славе «музыкантов» негативно сказывается на памяти о достижениях организации. По его мнению, подобные манипуляции незаслуженно повышают рейтинг тех формирований, которые на данный момент никаким образом не проявили себя.

«Разговоры о том, что "какая разница, Вагнер — и в Африке Вагнер" отчасти напоминают пляски на костях. Они нивелируют заслуги лидеров организации и возвышают структуры, в которые попадают бойцы. Только вот никаких реальных результатов "неоВагнер" ещё не показал. При этом отказываться от успешного бренда никто не торопится: кому-то явно нужно сохранить название и выехать за счет узнаваемого названия», — заявил журналист.

Суконкин также подчеркнул, что теми, кто достоин использовать имя «Оркестра» были его глава Евгений Пригожин и командир Дмитрий Уткин. Только благодаря их работе «музыканты» стали не только самой успешной и сильной частной военной компанией, но и получили всеобщее признание и уважение.

«Без Пригожина и Уткина ЧВК "Вагнер" — и не ЧВК "Вагнер" вовсе. Не было бы Сирии, Ливии, Украины. Не было бы успехов, любви народа, невероятной популярности, молодежь по всей стране не носила бы шевроны и символику оркестра. И было бы гораздо более уважительно по отношению к Первому и Девятому заняться созданием и продвижением нового бренда, а не эксплуатировать то, к чему ты не имеешь никакого отношения и в чем нет ни единой твоей заслуги», — отметил военный эксперт.

На поля сражений в зоне СВО прибыли новые формирования МО РФ, в состав которых вошли бойцы из числа ЧВК «Вагнер». Множество зарубежных и отечественных СМИ продолжают называть эти подразделения «Оркестром» и отмечают, что они прибыли для участия в грядущем российском наступлении.