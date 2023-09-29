Экс-замглавы МО Украины Маляр заявила о медленном продвижении ВСУ

Продвижение Вооружённых сил Украины (ВСУ) на линии боевого соприкосновения идёт медленными темпами. Об этом сообщила экс-замглавы Минобороны Украины Анна Маляр.

Фото: openverse.org

По её словам, обстановка является крайне сложной для украинских войск.

"Продвигаемся по состоянию на сейчас медленно — несколько сотен метров в день на востоке и на юге, а отчасти бои завершаются без изменения положений", — подчеркнула Маляр в Telegram.

Как пояснила экс-замглавы МО, армия РФ обладает большим количеством военной техники, чем подразделения ВСУ. Она отметила, что Запад помогает Киеву, однако украинские военные всё равно сталкиваются с дефицитом оружия.

В середине сентября Маляр заявила о штурмовых действиях ВС России у населённых пунктов Марьинка и Авдеевка на Донецком направлении.

Агентство Bloomberg, ссылаясь на свой источник, сообщает, что Украине не удастся достичь решающего прорыва на фронте в 2023 году.