В ночь на 29 сентября российскими военными на аэродроме Кульбакино (Николаевская область) были уничтожены два истребителя МиГ-29, которые передала Киеву Польша. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"Ночью 29 сентября на аэродроме Кульбакино в Николаевской области уничтожены ещё два поставленных из Польши истребителя МиГ-29, модернизированных для применения западного ракетного вооружения", - рассказали в российском оборонном ведомстве.
Всего же за неделю ВКС РФ ликвидировали пять украинских военных самолётов. Помимо тех, которые были уничтожены под Николаевом, украинский штурмовик Су-25 был сбит у села Торецкое в ДНР. Ещё два два истребителя МиГ-29 ВС Украины были ликвидированы на аэродроме Долгинцево в Днепропетровской области.
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