Ветеран "Альфы" предсказал победу силовиков в конфликте с "Яндексом" и VK

Российские спецслужбы всё равно получат доступ к базам персональных данных. Такое мнение высказал президент Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора "Альфа" Сергей Гончаров в интервью Общественной Службе Новостей.

Фото: "An online fraudster commits online fraud or identity theft wearing black gloves" by Patrick Cannon Tax Barrister is licensed under CC BY 2.0.

Ранее законопроект правительства РФ о контроле силовых структур за базами не поддержала ассоциация больших данных, в которую входят такие корпорации, как "Яндекс", VK, "Ростелеком" и "МегаФон".

"У нас страна, в которой есть власть президента как Верховного Главнокомандующего, так что, какие бы законопроекты Государственная дума ни принимала (или отклоняла), наши силовики под тем или иным предлогом смогут достать нужную им информацию", — заявил ветеран спецназа.

По его словам, "господа из "Яндекса" и прочих контор" могут судиться из-за этого годами, но их данные будут использоваться силовиками, как они захотят.