Российские спецслужбы всё равно получат доступ к базам персональных данных. Такое мнение высказал президент Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора "Альфа" Сергей Гончаров в интервью Общественной Службе Новостей.

Фото: "An online fraudster commits online fraud or identity theft wearing black gloves" by Patrick Cannon Tax Barrister is licensed under CC BY 2.0.