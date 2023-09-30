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Золотов продолжит дело Пригожина? В сети обсуждают судьбу ЧВК "Вагнер"

1:50
Силовые структуры » Военные новости

Генерал армии Виктор Золотов сохранит знаменитую ЧВК "Вагнер" в качестве самостоятельного подразделения в составе Росгвардии. Российские военкоры допускают сохранение не только названия, но и эмблемы и флага группы.

Золотов продолжит дело Пригожина? В сети обсуждают судьбу ЧВК "Вагнер"
Фото: w:ru:Группа ВагнераTanya Samsonova. Логотипы CorelDRAW скачать бесплатно Геральдика, Добросовестное использование, https://ru.wikipedia.org/w/index.php?curid=9892329

Военный корреспондент Мария Коледа обратила внимание на распространяющуюся в сети информацию о сохранении боеспособности ЧВК "Вагнер" в составе войск Росгвардии. При этом основной костяк подразделения сохранит свое название, эмблему и флаг.

Военкор отмечает, что в таком случае генерал армии Виктор Золотов принял важное и верное решение. ЧВК "Вагнер" имеют огромный опыт успешных боевых операций в том числе в зоне СВО.

"Если это действительно так, то генерал армии Виктор Золотов принял очень важное решение, сохраняя боеспособную единицу, привлекая бойцов и командиров с огромным опытом к дальнейшей службе на благо России и поддерживая их и их семьи, морально и материально", — пишет Коледа в своем телеграм-канале.

По ее мнению, группа "Вагнера" продолжит работать в Африке, странах Ближнего Востока, а также вернется в зону проведения специальной военной операции на Украине.

Напомним, в воскресенье, 1 октября исполнится 40 дней со дня гибели основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина и Дмитрия Уткина. На месте крушения самолета с высшим составом группы в Тверской области, установили памятный знак в виде камня с надписью "Кровь, Честь, Справедливость, Родина, Отвага, ЧВК Вагнер". Вблизи монумента находится флагшток с символикой ЧВК "Вагнер".

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Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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