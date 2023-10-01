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В Киеве мощный взрыв на месте встречи сотрудников ГУР с "иностранными специалистами"

Силовые структуры

В Киеве сегодня, 1 октября, ночью прогремел мощный взрыв.

В Киеве мощный взрыв на месте встречи сотрудников ГУР с "иностранными специалистами"
Фото: скриншот из видео очевидцев

По некоторой информации, удар пришёлся по гостинице, где проходила встреча сотрудников украинского Главного разведывательного управления с "иностранными специалистами". Об этом сообщил Telegram-канал "Милитарист".

На месте прилёта произошло сильное возгорание.

Позже пришла информация, что взрыв в Киеве произошёл на военном объекте — в цеху №5 военного завода "Арсенал". Именно там просматривалось огненное зарево прямо за гипермаркетом "Ашан", сообщают местные жители.

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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