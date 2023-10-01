В Киеве мощный взрыв на месте встречи сотрудников ГУР с "иностранными специалистами"

В Киеве сегодня, 1 октября, ночью прогремел мощный взрыв.

Фото: скриншот из видео очевидцев

По некоторой информации, удар пришёлся по гостинице, где проходила встреча сотрудников украинского Главного разведывательного управления с "иностранными специалистами". Об этом сообщил Telegram-канал "Милитарист".

На месте прилёта произошло сильное возгорание.

Позже пришла информация, что взрыв в Киеве произошёл на военном объекте — в цеху №5 военного завода "Арсенал". Именно там просматривалось огненное зарево прямо за гипермаркетом "Ашан", сообщают местные жители.