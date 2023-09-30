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МО РФ показало кадры уничтожения пункта погрузки боевиков ВСУ под Николаевом

Силовые структуры

Министерство обороны России показало видеокадры уничтожения пункта погрузки боевиков Вооружённых сил Украины под Николаевом.

МО РФ показало кадры уничтожения пункта погрузки боевиков ВСУ под Николаевом
Фото: "Vostok2018-37" by Ministry of Defence of the Russian Federation is licensed under CC BY 4.0.

Минобороны уточняет, что разведка ВС РФ установила место погрузки националистов 38-й отдельной бригады морской пехоты с бронированной техникой, предназначенной для усиления позиций ВСУ на фронте.

"Координаты цели были оперативно переданы расчёту ракетного комплекса наземного базирования, который нанёс высокоточный удар. Пункт погрузки был уничтожен", — сообщает Telegram-канал МО РФ.

Ранее сообщалось, что ВС России поразили 37 оборонных предприятий Украины.

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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