Министерство обороны России показало видеокадры уничтожения пункта погрузки боевиков Вооружённых сил Украины под Николаевом.

Минобороны уточняет, что разведка ВС РФ установила место погрузки националистов 38-й отдельной бригады морской пехоты с бронированной техникой, предназначенной для усиления позиций ВСУ на фронте.

"Координаты цели были оперативно переданы расчёту ракетного комплекса наземного базирования, который нанёс высокоточный удар. Пункт погрузки был уничтожен", — сообщает Telegram-канал МО РФ.

Ранее сообщалось, что ВС России поразили 37 оборонных предприятий Украины.

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