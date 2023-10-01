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Алёхин: танки "Абрамс" уже давно на Украине — но план НАТО провалился

Силовые структуры

Танки НАТО Abrams уже давно в зоне боевых действий. Они должны были развить контрнаступление ВСУ, и вслед за штурмовой пехотой пробиться к Токмаку и Мелитополю, но план Западных военачальников провалился полностью.

Алёхин: танки "Абрамс" уже давно на Украине — но план НАТО провалился
Фото: "Battle Group Poland Fires an M1 Abrams Remotely" by The U.S. Army is licensed under CC BY 2.0.

Об этом сообщил глава информслужбы группировки федеральных войск во время Второй чеченской кампании Геннадий Алёхин.

"Было официальное сообщение, что "Абрамсы" поступили на фронт. На самом деле это уловка — они уже находятся на фронте. Есть такая тенденция у американцев: они когда озвучивают официально, что только-только в ближайшее время они собираются поставлять ту или иную технику, боеприпасы или вооружения, значит эта техника уже находится на месте", — на канале "Вольная улица" сказал полковник в отставке.

Судя по развитию "велыкыво контрнаступа", направление основного удара армия Украины не меняла — это Запорожский фронт. И по замыслу командования НАТО и их сателлитов ВСУ, танки должны были развить это наступление.

Но контрнаступление пошло не по плану. Армия России под Работино применила хитрую уловку — отходила на заранее подготовленные позиции на высотах, и затем методично огнём уничтожали подразделения ВСУ. Сами украинцы празднуя "перемогу", чуть ли не флаги вывешивали над оставшимися зданиями. А бойцы РФ методично их уничтожали, подытожил аналитик.

А "Абрамсы" не повлияют на ход боёв, как и "Челленджеры", и "Леопарды". Та же участь ждёт и "Абрамсы". Хоть недооценивать эти серьёзные машины нельзя, но всё же они не приспособлены участвовать в боях в таких географических условиях, подытожил Алёхин.

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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