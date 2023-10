Танки НАТО Abrams уже давно в зоне боевых действий. Они должны были развить контрнаступление ВСУ, и вслед за штурмовой пехотой пробиться к Токмаку и Мелитополю, но план Западных военачальников провалился полностью.

Фото: "Battle Group Poland Fires an M1 Abrams Remotely" by The U.S. Army is licensed under CC BY 2.0.