Бойцы Вооружённых сил России ликвидировали бандеровца, основателя нацбатальона "Айдар"* Владимира Ищенко.
В каком населённом пункте был ликвидирован националист — не сообщается. Об этом информирует ряд украинских и российских Telegram-каналов.
Сам Ищенко уроженец Киева. Уточняется, что боевик был уничтожен в зоне российской специальной операции еще в субботу, 30 сентября.
Напомним, неонацисты "Айдара"* долго зверствовали в Донбассе, жестоко расправляясь с мирными гражданами.
*"Айдар" — украинский националистический батальон, деятельность которого признана экстремистской и террористической и запрещена в Российской Федерации.
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Позже пришла информация, что взрыв в Киеве произошёл на военном объекте — в цеху №5 военного завода "Арсенал".