Российские бойцы ликвидировали основателя нацбатальона "Айдар"*

Бойцы Вооружённых сил России ликвидировали бандеровца, основателя нацбатальона "Айдар"* Владимира Ищенко.

Фото: https://t.me/ChDambiev/24105

В каком населённом пункте был ликвидирован националист — не сообщается. Об этом информирует ряд украинских и российских Telegram-каналов.

Сам Ищенко уроженец Киева. Уточняется, что боевик был уничтожен в зоне российской специальной операции еще в субботу, 30 сентября.

Напомним, неонацисты "Айдара"* долго зверствовали в Донбассе, жестоко расправляясь с мирными гражданами.

*"Айдар" — украинский националистический батальон, деятельность которого признана экстремистской и террористической и запрещена в Российской Федерации.