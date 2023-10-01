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Киев нервничает из-за "исчезновения" 20-тысячной группировки "Вагнер" из Белоруссии 

Силовые структуры

Группировка частной военной компании "Вагнер" из 20-ти тысяч "штыков", размещённая в Белоруссии, пропала из поля зрения коллективного Запада.

Киев нервничает из-за "исчезновения" 20-тысячной группировки "Вагнер" из Белоруссии 
Фото: CNN

Об этом сказано в докладе военной разведки Украины. Натовские спутники уже в течение нескольких дней не могут зафиксировать передвижение личного состава ЧВК и боевой тяжёлой техники "музыкантов" в местах их постоянной дислокации в РБ.

Представитель военного блока в Евросоюзе заявил, что такое большое военное подразделение невозможно тайком вывести за государственную границу, поэтому их якобы просто где-нибудь "спрятали".

Такое развитие событий заставляет киевскую власть очень нервничать. В Незалежной всерьёз опасаются, что "оркестр" готовится к взятию Киева, пишет "Царьград". Издание отмечает, что официальных данных о передислокации "Вагнера" из Белоруссии пока не было.

Легендарные "музыканты" уже снятся киевскому режиму в кошмарах, подытожил портал.

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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