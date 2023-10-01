Группировка частной военной компании "Вагнер" из 20-ти тысяч "штыков", размещённая в Белоруссии, пропала из поля зрения коллективного Запада.
Об этом сказано в докладе военной разведки Украины. Натовские спутники уже в течение нескольких дней не могут зафиксировать передвижение личного состава ЧВК и боевой тяжёлой техники "музыкантов" в местах их постоянной дислокации в РБ.
Представитель военного блока в Евросоюзе заявил, что такое большое военное подразделение невозможно тайком вывести за государственную границу, поэтому их якобы просто где-нибудь "спрятали".
Такое развитие событий заставляет киевскую власть очень нервничать. В Незалежной всерьёз опасаются, что "оркестр" готовится к взятию Киева, пишет "Царьград". Издание отмечает, что официальных данных о передислокации "Вагнера" из Белоруссии пока не было.
Легендарные "музыканты" уже снятся киевскому режиму в кошмарах, подытожил портал.
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Позже пришла информация, что взрыв в Киеве произошёл на военном объекте — в цеху №5 военного завода "Арсенал".