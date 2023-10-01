Киев нервничает из-за "исчезновения" 20-тысячной группировки "Вагнер" из Белоруссии

Группировка частной военной компании "Вагнер" из 20-ти тысяч "штыков", размещённая в Белоруссии, пропала из поля зрения коллективного Запада.

Фото: CNN

Об этом сказано в докладе военной разведки Украины. Натовские спутники уже в течение нескольких дней не могут зафиксировать передвижение личного состава ЧВК и боевой тяжёлой техники "музыкантов" в местах их постоянной дислокации в РБ.

Представитель военного блока в Евросоюзе заявил, что такое большое военное подразделение невозможно тайком вывести за государственную границу, поэтому их якобы просто где-нибудь "спрятали".

Такое развитие событий заставляет киевскую власть очень нервничать. В Незалежной всерьёз опасаются, что "оркестр" готовится к взятию Киева, пишет "Царьград". Издание отмечает, что официальных данных о передислокации "Вагнера" из Белоруссии пока не было.

Легендарные "музыканты" уже снятся киевскому режиму в кошмарах, подытожил портал.