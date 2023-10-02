Всю ночь и с утра на Украине уничтожается военная инфраструктура

Объекты военной инфраструктуры российская армия разбивала на Украине сегодня ночью, продолжая это делать и утром.
2 октября это уже подтвердила пресс-секретарь сил обороны Украины "Юг" Наталия Гуменюк.
"Ночь была снова неспокойной… Повреждены объекты критической инфраструктуры", — в эфире телеканала "Рада" сказала она, не уточнив, какие именно объекты.
Правда она отметила, что в подконтрольной киевской власти части Херсонской области "повреждены заводы сельскохозпредприятия".
Ночью и утром порталы Украины сообщали о взрывах в Херсоне. А сегодня утром уже активно прилетает в Харьков. Местные информресурсы сообщают о как минимум трёх взрывах в городе.
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Позже пришла информация, что взрыв в Киеве произошёл на военном объекте — в цеху №5 военного завода "Арсенал".