Всю ночь и с утра на Украине уничтожается военная инфраструктура

0:48 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Объекты военной инфраструктуры российская армия разбивала на Украине сегодня ночью, продолжая это делать и утром.

Фото: Telegram-канал "Военкор Котенок"

2 октября это уже подтвердила пресс-секретарь сил обороны Украины "Юг" Наталия Гуменюк.

"Ночь была снова неспокойной… Повреждены объекты критической инфраструктуры", — в эфире телеканала "Рада" сказала она, не уточнив, какие именно объекты.

Правда она отметила, что в подконтрольной киевской власти части Херсонской области "повреждены заводы сельскохозпредприятия".

Ночью и утром порталы Украины сообщали о взрывах в Херсоне. А сегодня утром уже активно прилетает в Харьков. Местные информресурсы сообщают о как минимум трёх взрывах в городе.