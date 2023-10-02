ВСУ получили танки M1 Abrams, всего Киев получит 31 машину. Украинцы уже видят в этих танках залог победы и готовятся праздновать "перемогу" в Мелитополе.
Но миф об их непобедимости начал рушиться в июне 2014 года, когда террористы в Ираке пошли в наступление на севере Ирака. В освобождении Мосула задействовали Abrams, и за пару лет боёв иракцы потеряли уничтоженными и повреждёнными до 80 машин, после чего в 2018 году поменяли машины США на танки Т-90.
Но на СВО "Абрамсы"попадут в иную реальность со старой моделью M1A1 - без брони с обеднённым ураном. Также неизвестно о наличии навигационной системы системы опознавания «свой-чужой».
Правда, если они будут иметь минные тралы, это будет проблемой, рассказывает репортёр ВГТРК Андрей Руденко.
Но минусы у танков всё же перевешивают — небольшая толщина бортов, плохая герметизация БК в башне, повышенный уровень требований к ТО, плюс повышенное потребление топлива.
На Украине Abrams ждёт позор: на минных полях по ним будут работать ВКС РФ и артиллерия, авиация, беспилотники, а наши танкисты объявят на них охоту. К тому же не будет поддержки с воздуха, а через несколько недель начнётся распутица, и тяжёлые машины ждёт ещё и испытание бездорожьем.
Очевидно, что эти танки не изменят ход СВО, подытожил Руденко.
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Позже пришла информация, что взрыв в Киеве произошёл на военном объекте — в цеху №5 военного завода "Арсенал".