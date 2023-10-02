Руденко: Abrams уже на Украине, но повлиять на ход спецоперации они неспособны

ВСУ получили танки M1 Abrams, всего Киев получит 31 машину. Украинцы уже видят в этих танках залог победы и готовятся праздновать "перемогу" в Мелитополе.

Фото: "Battle Group Poland Fires an M1 Abrams Remotely" by The U.S. Army is licensed under CC BY 2.0.

Но миф об их непобедимости начал рушиться в июне 2014 года, когда террористы в Ираке пошли в наступление на севере Ирака. В освобождении Мосула задействовали Abrams, и за пару лет боёв иракцы потеряли уничтоженными и повреждёнными до 80 машин, после чего в 2018 году поменяли машины США на танки Т-90.

Но на СВО "Абрамсы"попадут в иную реальность со старой моделью M1A1 - без брони с обеднённым ураном. Также неизвестно о наличии навигационной системы системы опознавания «свой-чужой».

Правда, если они будут иметь минные тралы, это будет проблемой, рассказывает репортёр ВГТРК Андрей Руденко.

Но минусы у танков всё же перевешивают — небольшая толщина бортов, плохая герметизация БК в башне, повышенный уровень требований к ТО, плюс повышенное потребление топлива.

На Украине Abrams ждёт позор: на минных полях по ним будут работать ВКС РФ и артиллерия, авиация, беспилотники, а наши танкисты объявят на них охоту. К тому же не будет поддержки с воздуха, а через несколько недель начнётся распутица, и тяжёлые машины ждёт ещё и испытание бездорожьем.

Очевидно, что эти танки не изменят ход СВО, подытожил Руденко.