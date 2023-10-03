AP: ВСУ почувствуют дефицит оружия к концу ноября, если США не возобновят поддержку

Вооружённые силы Украины (ВСУ) не смогут оказывать сопротивление российским войскам, если помощь Киеву со стороны Вашингтона не возобновится. Об этом пишет Associated Press, ссылаясь на источник.

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По словам старшего советника Центра стратегических и международных исследований Марка Канчиана, при таком сценарии военные ВСУ почувствуют нехватку оружия уже к 23 ноября.

"Если не будет новых денег, они начнут чувствовать это ко Дню благодарения", — подчеркнул эксперт.

Ранее президент США Джо Байден утвердил закон о финансировании работы американского правительства до середины ноября. В нём не предусмотрены деньги на продолжение поддержки Киева.

При этом официальный представитель Кремля Дмитрий Песков убеждён в том, что отказ Вашингтона от финансирования Украины — это временное явление.