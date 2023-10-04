Станислав Крапивник: Киеву нужны "мясные штурмы" для отсрочки наступления ВС РФ

В ночь на 4 октября ВСУ пошли в атаку на Запорожском направлении. Также противник пытался высадить диверсионную группу в Крыму и запустил более 30 ударных беспилотников. Эти события выглядят как часть хорошо скоординированных наступательных действий.

Фото: Openverse

Однако военный эксперт Станислав Крапивник указывает, что данные атаки не связаны с амбициозными планами Зеленского на захват Токмака или Бахмута. Новые "мясные штурмы" преследуют совсем другую цель.

Специалист полагает, что противник будет стараться держать достаточно высокую интенсивность боевых действий, чтобы Россия как можно позже начала своё наступление.

"Они будут это делать, как минимум, до начала распутицы. Им нужно выиграть время — пару месяцев, в крайнем случае — месяц, чтобы подготовиться к обороне. Задача этих всех "мясных штурмов", бессмысленных атак — удерживать Россию, чтобы успеть подготовить свою оборону", — рассказал Крапивник в беседе с "МК".

Эти атаки приносят значительные потери противнику, но для киевского режима это приемлемый вариант, так как он продолжает использовать граждан как "биоматериал" для продолжения военного конфликта.