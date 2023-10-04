Украинские пропагандисты празднуют "перемогу" после провала диверсионной группы ВСУ в Крыму.
Украинцев пытаются убедить, что "спецназ ГУР высадился в Крыму и нанёс огневое поражение противнику".
Эти фантазии выглядят ещё более позорно на фоне заявления Главного управления разведки Минобороны Украины, признавшего потерю боевиков в результате неудачной высадки диверсантов на полуострове, отмечает телеканал "Царьград".
Ранее один из диверсантов, пытавшихся высадиться в Крыму, был захвачен в плен и рассказал о целях ДРГ.
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