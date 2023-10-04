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Марков рассказал о вынужденной переброске Черноморского флота из Севастополя

Силовые структуры

Политолог Сергей Марков объяснил, почему Черноморский флот, вероятно, перебазируется из Крыма в Новороссийск.

Марков рассказал о вынужденной переброске Черноморского флота из Севастополя
Фото: https://search.creativecommons.org/

Марков рассказал, что Черноморский флот из-за большой угрозы со стороны ВСУ переместят из Севастополя в Феодосию и Новороссийск. Флоту РФ, по словам политолога, угрожают британские Storm Shadow.

"Потери уже существенные. А хорошей защиты пока ещё не нашли. А ударить по Британии пока опасаются", — написал политический эксперт в своём Telegram-канале.

Ранее сообщалось, что в Севастополе фрагменты БПЛА упали на крышу дома.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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