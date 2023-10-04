Политолог Сергей Марков объяснил, почему Черноморский флот, вероятно, перебазируется из Крыма в Новороссийск.
Марков рассказал, что Черноморский флот из-за большой угрозы со стороны ВСУ переместят из Севастополя в Феодосию и Новороссийск. Флоту РФ, по словам политолога, угрожают британские Storm Shadow.
"Потери уже существенные. А хорошей защиты пока ещё не нашли. А ударить по Британии пока опасаются", — написал политический эксперт в своём Telegram-канале.
Ранее сообщалось, что в Севастополе фрагменты БПЛА упали на крышу дома.
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