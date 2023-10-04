Марков рассказал о вынужденной переброске Черноморского флота из Севастополя

Политолог Сергей Марков объяснил, почему Черноморский флот, вероятно, перебазируется из Крыма в Новороссийск.

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Марков рассказал, что Черноморский флот из-за большой угрозы со стороны ВСУ переместят из Севастополя в Феодосию и Новороссийск. Флоту РФ, по словам политолога, угрожают британские Storm Shadow.

"Потери уже существенные. А хорошей защиты пока ещё не нашли. А ударить по Британии пока опасаются", — написал политический эксперт в своём Telegram-канале.

Ранее сообщалось, что в Севастополе фрагменты БПЛА упали на крышу дома.