В Вооружённых силах России служат 38 тысяч добровольцев с высокой мотивацией. Все они готовы выполнять боевые задачи, сообщил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.
По его словам, некоторые добровольцы приходят на службу с боевым опытом за плечами, поскольку уже заключали полугодовые контракты с Министерством обороны. Среди них есть россияне, которые в третий раз решили вернуться в зону проведения спецоперации, уточнил министр.
"За это время у нас набрано 38 тысяч добровольцев. Люди приходят высокомотивированные, готовые к выполнению боевых задач", — подчеркнул Шойгу в штабе Объединённой группировки войск.
5 октября Шойгу проверил, как организована боевая подготовка военнослужащих подразделений "БАРС" на полигонах Южного военного округа (ЮВО).
Ранее российский депутат Михаил Делягин заявил, что новой волны мобилизации в стране не будет из-за большого количества добровольцев.
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