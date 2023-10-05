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Шойгу: в ВС России набрано 38 тысяч мотивированных и готовых к боям добровольцев

Силовые структуры

В Вооружённых силах России служат 38 тысяч добровольцев с высокой мотивацией. Все они готовы выполнять боевые задачи, сообщил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.

Шойгу: в ВС России набрано 38 тысяч мотивированных и готовых к боям добровольцев
Фото: openverse

По его словам, некоторые добровольцы приходят на службу с боевым опытом за плечами, поскольку уже заключали полугодовые контракты с Министерством обороны. Среди них есть россияне, которые в третий раз решили вернуться в зону проведения спецоперации, уточнил министр.

"За это время у нас набрано 38 тысяч добровольцев. Люди приходят высокомотивированные, готовые к выполнению боевых задач", — подчеркнул Шойгу в штабе Объединённой группировки войск.

5 октября Шойгу проверил, как организована боевая подготовка военнослужащих подразделений "БАРС" на полигонах Южного военного округа (ЮВО).

Ранее российский депутат Михаил Делягин заявил, что новой волны мобилизации в стране не будет из-за большого количества добровольцев.

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Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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