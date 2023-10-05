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Россия может выйти из договора о запрете ядерных испытаний

1:05
Силовые структуры

Москва может отозвать ратификацию договора о запрещении ядерных испытаний.

Россия может выйти из договора о запрете ядерных испытаний
Фото: MilTimesNow

Об этом сегодня на Валдайском форуме сказал президент РФ Владимир Путин.

По его словам, в отличие от Штатов, Россия не только подписала, но и ратифицировала этот договор. Теперь же лидер РФ раздумывает, не возобновить ли испытания.

"Это вопрос депутатов Госдумы, теоретически можно отозвать эту ратификацию", — отметил лидер государства.

Получается, что Кремль оставляет право вернуться к ядерным испытаниям, если американцы его проведут. А то что в США идут разработки новых типов ядерных боеприпасов, он знает и подчеркнул это. Именно в ответ он и приказал МО и "Росатому" готовится к проведениям испытаний.

Развитие украинского конфликта толкает Запад к передаче ей тактического ядерного оружия. На этом фоне РФ возобновила испытания крылатой ракеты с ядерной установкой "Буревестник", а на дежурство ставятся новые "Сарматы".

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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