Москва может отозвать ратификацию договора о запрещении ядерных испытаний.
Об этом сегодня на Валдайском форуме сказал президент РФ Владимир Путин.
По его словам, в отличие от Штатов, Россия не только подписала, но и ратифицировала этот договор. Теперь же лидер РФ раздумывает, не возобновить ли испытания.
"Это вопрос депутатов Госдумы, теоретически можно отозвать эту ратификацию", — отметил лидер государства.
Получается, что Кремль оставляет право вернуться к ядерным испытаниям, если американцы его проведут. А то что в США идут разработки новых типов ядерных боеприпасов, он знает и подчеркнул это. Именно в ответ он и приказал МО и "Росатому" готовится к проведениям испытаний.
Развитие украинского конфликта толкает Запад к передаче ей тактического ядерного оружия. На этом фоне РФ возобновила испытания крылатой ракеты с ядерной установкой "Буревестник", а на дежурство ставятся новые "Сарматы".
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