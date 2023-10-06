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Полтавский военкомат призвал мужчин с Украины готовиться к отправке на фронт

Силовые структуры

Представитель военкомата Полтавской области Роман Истомин, отметил, что, вероятно, многим мужчинам на Украине придётся воевать.

Полтавский военкомат призвал мужчин с Украины готовиться к отправке на фронт
Фото: Openverse

"Если говорить обо всех как обо всём населении Украины, то вряд ли (будут воевать — Прим. Ред.). Но если брать именно военнообязанных граждан, то вполне возможно. Я сказал бы так: каждый мужчина уже должен понять, что ему, скорее всего, придётся защищать родину с оружием в руках", — приводит его слова издание "Страна.ua".

Украинские военные также обсуждают мобилизацию. Ранее представитель генштаба ВСУ Владислав Селезнёв заявил, что страна имеет мобилизационный потенциал для дополнительного набора в армию, не требуя изменения законодательства. Этот план, утверждённый парламентом, остается невыполненным до сих пор.

С начала февраля 2022 года на Украине действуют военное положение и указ о всеобщей мобилизации. Мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запрещён выезд из страны. За уклонение от военной службы предусмотрена уголовная ответственность с возможным лишением свободы на срок до пяти лет.

Повестки о призыве в армию могут вручаться в разных местах.

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Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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