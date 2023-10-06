ВС РФ успешно используют трюк с ложным отступлением, который даёт возможность заманить боевиков киевского режима в огневой мешок, и там уничтожать.
Об этом сообщил боевик нацподразделения ВСУ Константин Денисов.
"Тяжёлой ценой, очень медленно, но движение вперёд. Цена — погибшие и раненные наши побратимы, потерянная техника. Они идут вперёд под постоянным огнём российской артиллерии, атаками дронов. Тактические успехи связаны с тем, чтобы выровнять линию фронта, чтобы русские не загоняли нас в огневые мешки. Когда они немножко отступают, там образуется провал, наши идут вперёд, а потом российская арта и авиация накрывает всем, что у них есть", — в эфире телеканала "НТА" отметил неонацист.
По его словам, армия РФ такую тактику успешно использовала во время боёв за Работино, и посетовал, что РФ имеет превосходство в воздухе.
Российская 11-я воздушная армия ВВС постоянно бомбардирует тылы и инфраструктуру. А вертолёты управляемыми ракетами охотятся за бронетехникой, поскольку у ВС РФ большой перевес в авиации, подытотожил нацист.
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