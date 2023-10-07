ВСУ заминировали Кременчугскую ГЭС для провокации по "каховскому сценарию".
Об этом сообщает РИА Новости.
"Получены данные о минировании и возможном подрыве Кременчугской ГЭС с целью создания общественной напряженности и обвинения российской армии в атаке на станцию", — цитирует агентство представителя силовых структур РФ.
Данные сведения получили от ВСУ, охраняющих периметр электростанции в городе Светловодске.
Кременчугская ГЭС расположена в Кировоградской области. Это третья ступень Днепровского каскада ГЭС Украины. Суммарная мощность двенадцати турбин составляет 700 Мг/ватт. По плотине проходят авто- и железная дороги, также она образует Кременчугское водохранилище.
Киев уже совершал провокацию с подрывом ГЭС Днепровского каскада и обвинениями РФ — ночью 6 июня удары ВСУ привели к разрушению Каховской ГЭС. После нерегулируемого сброса воды, города и десятки посёлков оказались затопленными. Следком России возбудил уголовное дело о террористическом акте.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте MilitaryPravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах в Дзене, ВКонтакте, Твиттере, Одноклассниках, YouTube...
Подтверждаются данные о переходе в активное наступление ВС РФ в направлении на Купянск.