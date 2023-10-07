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Украинские Вооружённые силы заминировали Кременчугскую ГЭС

Силовые структуры

ВСУ заминировали Кременчугскую ГЭС для провокации по "каховскому сценарию".

Украинские Вооружённые силы заминировали Кременчугскую ГЭС
Фото: https://t.me/rt_russian/160547

Об этом сообщает РИА Новости.

"Получены данные о минировании и возможном подрыве Кременчугской ГЭС с целью создания общественной напряженности и обвинения российской армии в атаке на станцию", — цитирует агентство представителя силовых структур РФ.

Данные сведения получили от ВСУ, охраняющих периметр электростанции в городе Светловодске.

Кременчугская ГЭС расположена в Кировоградской области. Это третья ступень Днепровского каскада ГЭС Украины. Суммарная мощность двенадцати турбин составляет 700 Мг/ватт. По плотине проходят авто- и железная дороги, также она образует Кременчугское водохранилище.

Киев уже совершал провокацию с подрывом ГЭС Днепровского каскада и обвинениями РФ — ночью 6 июня удары ВСУ привели к разрушению Каховской ГЭС. После нерегулируемого сброса воды, города и десятки посёлков оказались затопленными. Следком России возбудил уголовное дело о террористическом акте.

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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