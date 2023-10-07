Российская светская львица и журналист Ксения Собчак подлежит мобилизации резервистов в Израиле.
Об этом пишет Telegram-канал "Топор 18 +", ссылаясь на мировые СМИ.
Портал отмечает, что Собчак обязана пойти на службу в ЦАХАЛ, поскольку у неё есть гражданство Израиля.
Ранее сообщалось, что Максима Галкина* завалили "добрыми напутственными" словами о будущей мобилизации в армию Израиля.
* Физическое лицо, признанное "иностранным агентом".
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