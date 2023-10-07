Командир батальона "Восток" Александр Ходаковский расскритиковал израильский спецназ за некомпетентность.
Ходаковский прокомментировал кадры, на которых спецназ Израиля ведёт зачистку поселения от боевиков ХАМАС.
"Более некомпетентной работы видеть мне ещё не приходилось", — написал военачальник в своём Telegram-канале.
Он отметил, что Шестидневная война осталась далеко в прошлом, поэтому армии Израиля "воевать придётся учиться заново".
Комбат "Востока" порекомендовал военным Израиля наварить решётки на танки.
Ранее сообщалось глава Израиля Биньямин Нетаньяху пообещал превратить Сектор Газа в руины.
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