Ходаковский о работе спецназа Израиля: Более некомпетентной работы видеть мне ещё не приходилось

0:43 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Командир батальона "Восток" Александр Ходаковский расскритиковал израильский спецназ за некомпетентность.

Фото: wikimedia. org

Ходаковский прокомментировал кадры, на которых спецназ Израиля ведёт зачистку поселения от боевиков ХАМАС.

"Более некомпетентной работы видеть мне ещё не приходилось", — написал военачальник в своём Telegram-канале.

Он отметил, что Шестидневная война осталась далеко в прошлом, поэтому армии Израиля "воевать придётся учиться заново".

Комбат "Востока" порекомендовал военным Израиля наварить решётки на танки.

Ранее сообщалось глава Израиля Биньямин Нетаньяху пообещал превратить Сектор Газа в руины.

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