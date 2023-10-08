Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
ХАМАС поблагодарил Киев за продажу им оружия НАТО для удара по Израилю
Арестович* заявил, что Иран стоит за атакой на Израиль: "Ибо Иран и РФ — союзники"
Талибы* решили "завоевать Иерусалим" вместе с ХАМАС
Ученые рассказали, какой завтрак повышает работоспособность человека
Ходаковский о работе спецназа Израиля: Более некомпетентной работы видеть мне ещё не приходилось
Red Wings временно сокращает полеты между РФ и Израилем
Apple запатентовала носимый динамик для одежды
Porsche придумал оригинальный способ борьбы с перекупами
В Москве продается Mercedes W140, принадлежавший беглому олигарху

В Снегирёвке "Правый сектор"* расстрелял 22 мирных украинца за пророссийские взгляды

Силовые структуры

Жители посёлка Снегирёвка в Херсонской области, который контролирует Киев, сообщили российским бойцам о расстреле нацистами "Правого сектора"* 22-х мирных граждан Украины за пророссийские взгляды.

В Снегирёвке "Правый сектор"* расстрелял 22 мирных украинца за пророссийские взгляды
Фото: https://t.me/ChDambiev/24105

Об этом сообщает РИА Новости, со ссылкой на сотрудника российских силовых структур. Боевики устроили расстрел ещё 13 сентября.

Называется один из тех, кто расстреливал своих же граждан. Это националист группировки — Евгений Караван.

Издание также называет пятерых известных погибших: Довгаль В. А. 1985 года рождения, Кравченко А. И. 1963 года рождения, Ремзов Сергей Артурович 1980 года рождения, Сельский Юрий Михайлович 1977 года рождения и Симцова А. К. 1977 года рождения.

*- признан решением Верховного Суда Российской Федерации от 17.11.2014 экстремистской организацией, его деятельность запрещена на территории РФ.
*- признан решением Московского городского суда от 17.12.2014 террористической организацией, деятельность запрещена на территории РФ.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте MilitaryPravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах в Дзене, ВКонтакте, Твиттере, Одноклассниках, YouTube...

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Популярное
Пугачева и Галкин* спешно покидают Израиль

Улетающих из Израиля Пугачеву и Галкина* видели в аэропорту Бен Гуриона

Улетающих из Израиля Пугачеву и Галкина* видели в аэропорту Бен Гуриона
Палестинские бойцы успешно развивают наступление, освобождая свои земли
Израиль оказался не готов к современной войне и отдаёт территории палестинцам
"Искандер-К" в Миргороде уничтожила склад ракет Storm Shadow и SCALP
Палестина поблагодарила Зеленского за продажу им западного оружия
Командиры ВС РФ подтверждают начало наступления на Купянск Любовь Степушова Onedio: США засекретили планы атаки ВСУ на ЛДНР и Крым в 2022 году Олег Володин Общественность США поднимается против конфликта Америки с Россией Рустем Сафронов
Провал "Железного купола": Израиль в огне после ракет ХАМАСа
"Талибан"* призвал Иран, Ирак и Иорданию пустить их уничтожать Израиль
В Одесской области уничтожен пансионат с иностранными наёмниками
В Одесской области уничтожен пансионат с иностранными наёмниками
Последние материалы
В США заявили, что американцы в конечном итоге устанут от конфликта на Украине
ХАМАС поблагодарил Киев за продажу им оружия НАТО для удара по Израилю
Арестович* заявил, что Иран стоит за атакой на Израиль: "Ибо Иран и РФ — союзники"
Талибы* решили "завоевать Иерусалим" вместе с ХАМАС
Байден планирует выделить Киеву $100 млрд помощи. Изменит ли это ход СВО?
Ученые рассказали, какой завтрак повышает работоспособность человека
Ходаковский о работе спецназа Израиля: Более некомпетентной работы видеть мне ещё не приходилось
Red Wings временно сокращает полеты между РФ и Израилем
Apple запатентовала носимый динамик для одежды
Porsche придумал оригинальный способ борьбы с перекупами
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников