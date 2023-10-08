В Снегирёвке "Правый сектор"* расстрелял 22 мирных украинца за пророссийские взгляды

Жители посёлка Снегирёвка в Херсонской области, который контролирует Киев, сообщили российским бойцам о расстреле нацистами "Правого сектора"* 22-х мирных граждан Украины за пророссийские взгляды.

Фото: https://t.me/ChDambiev/24105

Об этом сообщает РИА Новости, со ссылкой на сотрудника российских силовых структур. Боевики устроили расстрел ещё 13 сентября.

Называется один из тех, кто расстреливал своих же граждан. Это националист группировки — Евгений Караван.

Издание также называет пятерых известных погибших: Довгаль В. А. 1985 года рождения, Кравченко А. И. 1963 года рождения, Ремзов Сергей Артурович 1980 года рождения, Сельский Юрий Михайлович 1977 года рождения и Симцова А. К. 1977 года рождения.

*- признан решением Верховного Суда Российской Федерации от 17.11.2014 экстремистской организацией, его деятельность запрещена на территории РФ.

*- признан решением Московского городского суда от 17.12.2014 террористической организацией, деятельность запрещена на территории РФ.