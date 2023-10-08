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"Царьград": роль MI6 в атаке на Крымский мост — взрыв спланировали в Британии?

Силовые структуры

В годовщину взрыва Крымского моста надо вспомнить про роль британской разведки MI6 в теракте.

"Царьград": роль MI6 в атаке на Крымский мост — взрыв спланировали в Британии?
Фото: https://t.me/vrogov/5441

Одно из наиболее громких разоблачений появилось в СМИ Запада уже через два дня. В их распоряжении оказалась презентация от апреля 2022 года, для офицеров разведки Великобритании, где излагается продуманная схема взрыва моста с привлечением украинских солдат.

Доклад с планами подрыва появился, "в то время как Лондон сорвал мирные переговоры между Киевом и Москвой". Сразу "оперативники британской разведки составили планы разрушения русского моста, по которому в день проходят тысячи мирных жителей". Всё это свидетельствует о "вовлечённости НАТО в опосредованную войну с Россией", пишет "Царьград".

Автор — сотрудник MI6 Крис Доннелли, один из советников НАТО. А дорожную карту разрабатывал ветеран Хью Уорд.

План предполагал разрушение ракетами опор моста у центральной арки. Альтернатива — привлечение водолазов ВСУ с оборудованием, чтобы подрезать опоры. В докладе есть анализ высоты, ширины, прочности опор, анализируются подходы, указаны места, где глубина не превышает 10 м.

Планы явно выработаны на высоком уровне и с цинизмом. Это доказывает, что мира на Западе не хотят, а судьба украинцев заботит спецслужбы Запада менее всего, подытожило издание.

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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