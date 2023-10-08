СМИ Израиля утверждают, что лидер ХАМАС Айман Юнис ликвидирован

Израильские СМИ заявили, что лидер политического движения ХАМАС Айман Юнис убит в собственном доме.

Фото: www.gazeta.ru

Его ликвидация по информации Израиля якобы произошла 8 октября утром в результате ВВС. Тело Юниса был найдено под обломками.

Ранее ВВС Израиля нанесли удар по дому руководителя разведуправления ХАМАС, заявили в Министерстве обороны.

Ранее сообщалось, что на гранатомётах ХАМАС нанесена маркировка подразделения ВСУ из города Мукачево.