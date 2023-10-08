Израильские СМИ заявили, что лидер политического движения ХАМАС Айман Юнис убит в собственном доме.
Его ликвидация по информации Израиля якобы произошла 8 октября утром в результате ВВС. Тело Юниса был найдено под обломками.
Ранее ВВС Израиля нанесли удар по дому руководителя разведуправления ХАМАС, заявили в Министерстве обороны.
Ранее сообщалось, что на гранатомётах ХАМАС нанесена маркировка подразделения ВСУ из города Мукачево.
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