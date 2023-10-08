В Германии заявили, что Украине не хватает систем ПВО

Украина не в состоянии обеспечить полную защиту своего воздушного пространства из-за дефицита систем противовоздушной обороны (ПВО), сообщил корреспондент немецкого канала Welt Гидо Шмидтке в эфире.
"Существуют проблемы в области противовоздушной обороны. Невозможно защитить всю территорию Украины из-за недостатка систем ПВО", — подчеркнул он.
Шмидтке отметил, что из-за ограниченного количества систем ПВО украинские власти вынуждены использовать их лишь для защиты крупных городов и стратегически важных военных направлений, сообщает РИА Новости.
Ранее в сентябре советник командования воздушных сил украинских войск Юрий Игнат заявил, что украинская ПВО неспособна эффективно справиться с баллистическими ракетами.
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