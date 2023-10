В Германии заявили, что Украине не хватает систем ПВО

Украина не в состоянии обеспечить полную защиту своего воздушного пространства из-за дефицита систем противовоздушной обороны (ПВО), сообщил корреспондент немецкого канала Welt Гидо Шмидтке в эфире.

Фото: "Soviet S-200 'Vega' missile - Warner Robins museum" by Support your local Air Museum! (HawkeyeUK) is licensed under CC BY-SA 2.0.