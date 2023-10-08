Военно-политический кабинет Израиля сегодня, 8 октября, принял решение об объявлении войны.
Об этом сообщили израильские СМИ.
Члены кабинета уже проголосовали за введение пункта 40 Алеф. Это значит, что Палестине официально объявлена война. В последний раз пункт 40 Алеф Израиль применял в октябре 1973 года. Тогда противостояние назвали "Войной судного дня".
Ранее появилось видео с предсказанием конфликта на Ближнем Востоке Владимиром Жириновским.
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