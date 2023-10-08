Турецкий президент Эрдоган поддержал ХАМАС в войне с Израилем

0:33 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поддержал политическое движение ХАМАС в войне с Израилем.

Фото: Прямая трансляция.

Он сказал, что обеспечить мир в противостоянии арабов и израильтян можно лишь при независимости Палестины.

Эрдоган также призывает стороны к срочному прекращению огня и отметил, что готов прикладывать для этого все свои усилия.

Однако представитель ХАМАС сказал в беседе со СМИ, что о перемирии не может быть речи, пока Тель-Авив занимается "эскалацией войны".