Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поддержал политическое движение ХАМАС в войне с Израилем.
Он сказал, что обеспечить мир в противостоянии арабов и израильтян можно лишь при независимости Палестины.
Эрдоган также призывает стороны к срочному прекращению огня и отметил, что готов прикладывать для этого все свои усилия.
Однако представитель ХАМАС сказал в беседе со СМИ, что о перемирии не может быть речи, пока Тель-Авив занимается "эскалацией войны".
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте MilitaryPravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах в Дзене, ВКонтакте, Твиттере, Одноклассниках, YouTube...
Улетающих из Израиля Пугачеву и Галкина* видели в аэропорту Бен Гуриона