Главное управление разведки Украины три раза пыталось захватить Запорожскую АЭС.
Об этом заявил глава ГУР МО Украины Кирилл Буданов, признавшись, что все попытки были безуспешными.
На первой операции ВСУ успешно высадились у Энергодара, однако закрепиться на им не удалось. Затем спецназ, по словам Буданова, ещё два раза пытался высадиться на левом берегу Днепра, задействовав около сотни военных.
"Все они были уничтожены ударами ВС РФ", — рассказывает националист.
Буданов впервые признал, что Киев пытался высадить десант у Запорожской АЭС. До этого Офис президента Украины отрицал этот факт, чем вводил в заблуждение специалистов МАГАТЭ и всю общественность.
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Большая часть РПГ, использовавшихся в операции "Наводнение Аль-Аксы", была поставлена украинцами.