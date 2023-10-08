WSJ: план атаки на Израиль был разработан Ираном и согласован с ХАМАС

0:41 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

План атаки на Израиль разработал Иран, согласовав его с политическим движением Палестины ХАМАС с августа по октябрь.

Фото: https://www.elaosboa.com/

Об этом сообщило издание The Wall Street Journal.

Когда комбинированный удар был подготовлен, Иран дал "зелёный свет" боевикам в прошлый понедельник, сообщили высокопоставленные члены ХАМАСа и Хезболлы, ещё одной поддерживаемой Ираном группировки.

На протяжении последних недель операция планировалась в ходе нескольких встреч сторон, прошедших в Бейруте. Офицеры из Тегерана работали с палестинцами, чтобы найти израильские лазейки с моря, воздуха и суши, подытожило ведомство.