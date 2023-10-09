Десантники из Иванова захватили контрольный пункт ВСУ под Артёмовском, а также пятерых украинских военнослужащих, прошедших обучение в Великобритании. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на Министерство обороны России.
"Ивановские десантники захватили в плен военнослужащих ВСУ, проходивших первичную военную подготовку в Великобритании", — сообщили в оборонном ведомстве.
Отмечается, что в ходе активной фазы обороны к северу от Артёмовска бойцы штурмового подразделения ВДВ из Иванова успешно выполняют задачи по элиминации украинских вооруженных формирований, которые пытаются обойти город с севера.
Согласно информации, после артиллерийского обстрела позиций ВСУ штурмовые группы десантников начали своё продвижение к указанной области.
"В ходе боя десантники смогли закрепиться на позициях противника и взять в плен пятерых военнослужащих, которые предпочли остаться живыми", — дополнили в оборонном ведомстве РФ.
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