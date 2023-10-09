Десантники под Артёмовском взяли в плен пять солдат ВСУ, обучавшихся в Великобритании

Десантники из Иванова захватили контрольный пункт ВСУ под Артёмовском, а также пятерых украинских военнослужащих, прошедших обучение в Великобритании. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на Министерство обороны России.

Фото: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12475835@egNews

"Ивановские десантники захватили в плен военнослужащих ВСУ, проходивших первичную военную подготовку в Великобритании", — сообщили в оборонном ведомстве.

Отмечается, что в ходе активной фазы обороны к северу от Артёмовска бойцы штурмового подразделения ВДВ из Иванова успешно выполняют задачи по элиминации украинских вооруженных формирований, которые пытаются обойти город с севера.

Согласно информации, после артиллерийского обстрела позиций ВСУ штурмовые группы десантников начали своё продвижение к указанной области.

"В ходе боя десантники смогли закрепиться на позициях противника и взять в плен пятерых военнослужащих, которые предпочли остаться живыми", — дополнили в оборонном ведомстве РФ.