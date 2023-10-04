Украинская армия столкнулась со значительными потерями при попытке реализовать атаку под Артёмовском в Донецкой Народной Республике.
По словам начальника пресс-центра группировки войск "Юг" Вадима Астафьева, ВСУ хотели продвинуться у Клещеевки, Андреевки, Красногоровки и Водяного.
Он добавил, что российские военные откинули назад украинских боевиков. В результате сражения ВСУ столкнулись с большими потерями.
Армия Украины лишилась живой силы и военной техники, уточнил представитель Минобороны России.
Как пояснил Астафьев, ВС РФ также поразили украинский пункт управления и связи в населённом пункте Часов Яр.
Ранее глава ДНР Денис Пушилин допустил вероятность новой волны контрнаступления Украины в октябре 2023 года. Он заявил о переброске резервов ВСУ в районы Орехова и Угледара.
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