РИА Новости: ВСУ понесли значительные потери при попытке атаки под Артёмовском

Украинская армия столкнулась со значительными потерями при попытке реализовать атаку под Артёмовском в Донецкой Народной Республике.

Фото: openverse.org

По словам начальника пресс-центра группировки войск "Юг" Вадима Астафьева, ВСУ хотели продвинуться у Клещеевки, Андреевки, Красногоровки и Водяного.

Он добавил, что российские военные откинули назад украинских боевиков. В результате сражения ВСУ столкнулись с большими потерями.

Армия Украины лишилась живой силы и военной техники, уточнил представитель Минобороны России.

Как пояснил Астафьев, ВС РФ также поразили украинский пункт управления и связи в населённом пункте Часов Яр.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин допустил вероятность новой волны контрнаступления Украины в октябре 2023 года. Он заявил о переброске резервов ВСУ в районы Орехова и Угледара.