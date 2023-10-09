Арестович* призвал Украину сменить стратегию: ни о каких границах 1991 года и речи не может идти

Алексей Арестович* объяснил, что условия для Украины изменились, так как США заботят только выборы.

Фото: newsweek.com

Украинский военный аналитик призвал "немного опомниться" и сменить стратегию. Он считает, что в мире изменились мотивация игроков.

"Понятно, что ни о каких границах 1991 года в нынешнем положении дел и речи не может идти", — написал экс-помощник Владимира Зеленского в своём Telegram-канале.

Арестович* считает, что нужно кинуть в бой пятьсот тысяч человек в виде механизированных, штурмовых и артиллерийских бригад. Аналитик задался вопросом о вооружении полуторомиллиона человек, так как Запад притормозил помощь Украине.

Он заявил, что Россия тоже не сможет вооружить своих солдат в большом количестве.

"Фронт будет стабилизироваться, останавливаться", — сделал прогноз Арестович.

Он отметил, что ВСУ нужно заниматься подготовкой резервов и уничтожением тылов российской армии.

* Росфинмониторинг 11.05.2022 г. внёс украинского военного аналитика в российский реестр террористов и экстремистов.